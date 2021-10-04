В поселке Торчин Волынской области участник боевых действий в 2014 году на Донбассе стал жертвой пьяных хулиганов. Нетрезвые парни избили его после замечания о поведении.

Об этом сообщила жительница города Иванка Улитовская, пишет Обозреватель.

По ее словам, участник АТО стоял на остановке и ожидал маршрутку. Он говорил по телефону, когда рядом появились несколько не совсем трезвых молодых парней: «Они начали цепляться к бойцу, тот попросил их вести себя спокойней: в ответ на это они начали наносить по нему удары».

Она также добавила, что этот район достаточно многолюдный и прохожие сразу обратили внимание на происходящее, но пьяных парней было много, выглядели они невменяемо, поэтому никто не стал физически заступаться за бойца.

Пострадавшему сильно разбили лицо.

«За то, что снимала видео тоже чуть не получила «на орехи», но не могу, чтобы не поделиться с вами своим возмущением. Не знаю, чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу, чтобы вы все знали наших местных «героев» в лицо», – резюмировала она.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», который входил в состав группировки, которая в 2014 году занималось ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО.

В Донецкой области был задержан экс-боевик так называемой «ДНР», который был «командиром» 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот».