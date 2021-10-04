Рада может проголосовать за включение вопроса об отставке спикера ВР Дмитрия Разумкова в повестку дня 5 октября, решающее голосование может состоятся в четверг.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Издание отмечает, что Разумков при желании может попытаться затянуть эту историю, привычно апеллируя к регламенту ВР, в котором говорится, что за два дня до голосования за отставку спикера депутатам должны быть представлены отчеты Счетной палаты и самого спикера. Два дня до четверга — это как раз вторник, а на подготовку этих отчетов тоже нужно время.

В президентской команде рассчитывают, что подобные процедурные моменты особой проблемой не станут, и главу ВР все же заменят в этот четверг. Голосов за это, по предварительным оценкам, должно хватить.

В «Слуге народа» считают, что внутри их фракции отставку спикера поддержат около 205-210 депутатов. Голоса, которых не хватает, как рассчитывают в президентской команде, добавят группы «Довира» и «За майбутнє». Под вопросом — поддержка половины фракции «Голос».

Преемник Разумкова на посту давно известен — это первый вице-спикер Руслан Стефанчук. Его кресло, в свою очередь, может занять первый замглавы фракции «СН» и глава партии власти Александр Корниенко.

Добавим, на октябрь и в Кабинете министров ожидаются кадровые перестановки. Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что, по настроениям внутри фракции, в ближайшее время могут заменить около 4 или 5 министров. Пока что увольнений нет, потому что власти не могут найти замену.

Под угрозой увольнения:

вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский,

министр соцполитики Марина Лазебная,

министр обороны Андрей Таран,

министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский,

первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процедуру отставки председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Как отметил лидер страны, этот вопрос внутрифракционной.

Фракция партии «Слуга народа» собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Теперь нардепы смогут вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады.