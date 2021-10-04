Прокуратура Белой Церкви возбудила уголовное дело по факту пожара в больнице. В результате пожара погибла женщина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Белой Церкви. Правоохранители возбудили дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. "Причины смерти женщины и возгорания устанавливаются", — отметили в прокуратуре. В то же время в местной полиции назвали одну из возможных причин возникновения огня. "По предварительной информации, пожар в отделении стационара вызвал включен обогреватель в одной из палат. Вследствие неисправности электроприбора загорелся матрас одного из пациентов", — говорится на сайте полиции Киевской области. Напомним, сегодня утром в Белой Церкви произошел пожар в одной из палат больницы. В результате пострадала женщина, а из здания эвакуировали 13 человек.