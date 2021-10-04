Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опроверг возможность своей отставки на этой неделе. По его словам, сделать это невозможно, поскольку нужно подготовить отчет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Объективно нет, потому что даже если сегодня поступят подписные листы, то физически провести аудит счетный по смете и подготовить отчет главы и раздать его за два дня до рассмотрения вопроса до конца недели на заседании Верховной рады невозможно. Объективно невозможно. Я не буду затягивать этот процесс… Я держу слово», — отметил Разумков.

Он также уточнил, что внеочередное заседание Рады, которое назначили на четверг, будет посвящено вопросам пенсий, с отставкой это не связано.

В то же время Александр Корниенко из «Слуги народа» на брифинге отметил, что уже сегодня подписные листы будут направлены Разумкову, а завтра смогут обсудить процедуру.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процедуру отставки председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Как отметил лидер страны, этот вопрос внутрифракционной.

Фракция партии «Слуга народа» собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Теперь нардепы смогут вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады.