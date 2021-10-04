Погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Об этом в эфире «Украинского радио» сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу, Новый год в Украине будет морозным, но без снега: «Новый год, пожалуй, будем встречать в морозе. Но ожидать устойчивого снежного покрова не следует».

Мартазинова также сообщила, что зима будет немного мягче, чем предыдущая, то есть не будет таких холодов и снегопадов:

«Зима будет неустойчивой. С середины ноября температура будет постепенно опускаться все ниже и до конца месяца дойдет до хороших положительных отметок: — 10 в северных районах».

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.