Украинский композитор и пианист виртуоз Евгений Хмара недавно побывал со своей женой — певицей Дарьей Ковтун в экзотической Замбии. Артисты рассказали, за что им пришлось заплатить штраф в Африке, о новой милую семейную традицию, родилась у знаменитого водопада Виктория, о космических цены в ресторане и невероятное небо южного полушария. Об этом сообщает пресс-служба музыканта. По словам Евгения, впечатления от поездки остались невероятные. "Мы жили на территории природного парка, где свободно ходили дикие животные. Было так странно, когда в метре от тебя гуляют жирафы, пасутся зебры, антилопы устраивают бои. Животные от нас не прятались, а воришки бабуины, по которым глаз да глаз, постоянно хотели что-то украсть. Замбия — это сосуществование человека и животного мира рядом. я рад, что перед октябрьским туром по городам Украины, у меня начинается с 10 числа, у меня была возможность наполниться здесь энергией и теперь я ее смогу передать зрителю через свою музыку ", — поделился композитор. Его жена Даша Ковтун осталась в восторге от сафари, где они увидели животных в естественной среде обитания и нетронутую природу. "Мы ездили на сафари в Боцвана, в один из крупнейших парков, например, только слонов там проживает около 500 раз видела этих животных в естественных условиях, мы их застали на водопое. Впечатления не описываются никакими словами, ты попадаешь в уголки абсолютно нетронутой природы . Смотришь на этих животных, которые здесь хозяева, чувствуешь себя гостем. С одной стороны у меня в Замбии было острое чувство благодарности за то, какая у нас планета, какие красоты и глубины можем созерцать. С другой стороны, поездка в Африку, то дала еще большую ценность того, что мы имеем в Украине, словно еще больше дорожишь какими-то вещами ", — призналась девушка. Облако согласен с любимым — особенно он поразился львами. "Удивительно было наблюдать львов, лежащих в метре от тебя, сытые, довольные, с кровью на морде после охоты и машину эти дикие существа не воспринимают даже как угрозу. Настолько они привыкли к ним. Они не пытаются напасть, уйти. Конечно если бы мы вышли из автомобиля, львы бы с нами церемониться не стали. Рейнджеры сразу предупредили, что нельзя кричать, выдвигать руки из машины ", — рассказал он. В перерывах между выступлениями пара отправилась на знаменитый водопад Виктория. Там они решили завести новую традицию. "Будучи на водопаде Виктория, мы решили ввести новую традицию в нашей семье. 5 лет назад Женя сделал мне предложение на Ниагарском водопаде, и вот через 5 лет мы на водопаде Виктория решили, что через 5 лет нам нужно попасть на самый высокий водопад Анхель в Южной америке ", — поделилась Дарья. Евгений же поведал о съемках с дрона и отношение к ним местных. "На водопад Виктория я взял с собой дрон, чтобы поснимать местные красоты. Но оказывается, съемка здесь возможна только при наличии местной лицензии. Какой у меня конечно не было, но с ней, наверное, не было бы таких ярких приключений. Значит, я запустил незаконно дрон, который засекли рейнджеры, они так и не поняли кто им управляет. Но с нами был гид, который захотел подзаработать и за свое молчание пригласил 80 долларов. Еще интересный момент, цены в ресторане для европейцев просто космические, например зашли в кафе, заказал канапе и тебе выставляют за него счет 50 долларов. Они к нам относятся, как к миллионеров и главная задача нас "развести" на деньги. Такого я не видел нигде ", — поделился пианист. Побывала пара и в гостях у аборигенов. "Незабываемые впечатления получили от общения с местными аборигенами, у нас с ними получилась интересная музыкальная импровизация. Начали джемиты их африканские и наши музыканты, подпевать на разных языках слово" любовь "и вышла словно песня мантра — о любви. Это была интернациональная момент", — отметила Ковтун.

Евгений Хмара и Дарья Ковтун остались в восторге от путешествия в Замбию (фото: пресс-служба музыканта) Также музыкант остался в восторге от звездного неба Африки. "Для меня, как для любителя астрономии, я здесь в восторге был от неба. Я первый раз в жизни в южном полушарии и здесь совсем другие звезды, другой Млечный путь, по другой траектории идут планеты. Это конечно не сюрприз, но просто неожиданно, когда ты смотришь на небо и видишь все совсем по-другому. Я здесь впервые увидел Южный Крест наконец, созвездия, которое видно только в южном полушарии ", — рассказал Евгений. Ранее мы писали, что виртуоз Облако с экстримом сыграл на рояле среди скал в Иордании.