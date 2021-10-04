США планируют начать новые торговые переговоры с Китаем. При этом тарифы на китайский импорт будут сохранены, поскольку они заставляют Пекин выполнить обязательства по закупке большего количества американских товаров и услуг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal. По данным источников агентства, администрация президента США Джо Байдена потратила несколько месяцев на пересмотр торговой политики с Китаем, включая тарифы, введенные бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом. Собеседники издания утверждают, что планируется сохранить заградительные тарифы на китайский импорт. Кроме того, рассматривается возможность введения дополнительных сборов — в качестве рычага, чтобы заставить Китай выполнять торговое соглашение с США от 2020 года. "Мы не хотим отказываться от любых вариантов или заранее ограничивать себя установленному курсу действий", — сказал представитель администрации Белого дома. Ожидается, что новая инициатива будет представлена в понедельник, 4 октября, в политическом обращении торгового представителя США. Напомним, в конце января администрация Байдена объявила о планах пересмотреть торговое соглашение с Китаем, включая подписанное Трампом первую часть Соглашения. Отметим, в середине января 2020 занимал на тот момент пост президент США Дональд Трамп и вицепремьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торговой сделки между Вашингтоном и Пекином.