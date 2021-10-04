13-летний Андрей Потапенко — сын звездного артиста Потапа — получает угрозы от незнакомых людей. Об этом сам он рассказал в интервью программе "Звездный путь" на канале "Украина". Парень, который уже 7 лет ведет свою страницу в Instagram, где почти 40 000 подписчиков, жалуется, что Хейтер среди фолловеров очень и очень много. "С угрозами писали. Что меня найдут, убьют. Говорили:" Выходи, мы знаем, где ты живешь. В 23:00 на "Арсенальной" встречаемся. Будь там "," На таблетках будешь жить, все ребра на место поставим ", — рассказывает семиклассник. Но, признается Андрей, он не учитывает подобного рода сообщения. "Мне все равно было. Не боялся. Кто захочет заходить в мою квартиру? Так это же бред. Просто говорят мне:" Я тебя найду, ты меня бесишь ". Так что просто раздражают — не бьют", — рассказал он.

13-летний Андрей Потапенко уже столкнулся с Хейтер (фото: instagram.com/potapchiq) Сейчас парень учится уже в 7 классе одной из столичных школ, а параллельно занимается боксом, плаванием и футболом. Поэтому вряд ли кто-то из сверстников решится "стартовать" к нему лицом к лицу.

Андрей Потапенко с отцом (фото: instagram.com/realpotap) Ранее Потапенко-младший рассказал о своих заработках и переживания из-за звездный статус отца.