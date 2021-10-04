Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предупредила о начале наступления власти на свободу слова в Украине и, в частности, программу "Свобода слова Савика Шустера". Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Юлии Тимошенко. "Я хочу предупредить: мечты о расправе с вами — уже реальность. Начнется попытка ликвидировать программу" Свобода слова Савика Шустера "и Вас лично снова убрать из Украины", — обратилась Тимошенко к Шустеру. Политик также призвала всех, кто способен стать на защиту журналистики и свободы слова в Украине. "Для многих в Украине ваша программа — это последний глоток правды, который можно увидеть", — подчеркнула Юлия Тимошенко. В защиту свободы слова в Украине стал и Мехеил Саакашвили. В эфире "Свободы слова Савика Шустера" он заявил: "Любая власть, которая покушалась на шоу Савика Шустера, терпела крах! И я никому НЕ советую покушаться на главное достижение Украины — свободу слова!". Напомним, что в прошлую пятницу, 1 октября, состоялся бойкот "слуг народа" программе "Свобода слова Савика Шустера": представители действующей власти отказались участвовать в эфире и комментировать актуальную ситуацию в стране, касается конфликта с председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым, а также вакцинации и новому отопительному сезону.