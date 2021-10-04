Джинсы никогда не оставляют нашу шкаф, будь то летний, осенний или даже зимний гардероб. А вот их фасон меняется. Какие самые актуальные модели этого сезона? Мешковатые и с низкой посадкой, но это еще не все, рассказала в своем Instagram стилист Файила Кадырова. Она показала топ-7 самых ярких моделей на холодный сезон.

Такие джинсы и в путь, и на прогулку! (Фото: instagram.com/hannaschonberg) Джинсы на осень 2021: пример лугов джинсы с боковыми разрезами — актуальная история, а вот джинсы с разрезами посередине, к сожалению, свои позиции сдали. Мешковатые — сюда относятся и джинсы-трубы и джинсы-палаццо. Низкая посадка в ультрасовременной стилизации. Следим за сестрами Хадид, Эмили Ратаковски и Хейли Бибер. Рванина / дранина — популярность данной модели плавно перетекла из лета в осень. Пастельная гамма — самые востребованные оттенки — бежевый и оливковый. Клеш — в зависимости от типа фигуры выбираем клеш от бедра или от колена. Ну и, наконец, дерзкие джинсы — джинсы с абстрактными принтами. Такие джинсы лучше носить с ахроматы или чистыми цветами, если вы не обладаете навыками сочетание нескольких принтов в одном образе.

Какие джинсы купить на осень-зиму 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb) Ранее стилист показала, как правильно носить белый в этом сезоне.