Утром 4 октября в Белой Церкви (Киевская область) произошел пожар в гематологическом отделении Белоцерковской городской больницы № 1. Один человек погиб, еще один пострадал.

По информации ГСЧС в Киевской области, огонь вспыхнул в палате на втором этаже около 05:40.

Возгорание на площади в 1 м. кв. быстро ликвидировали, но во время пожара погиб один человек, еще один пострадал.

Спасатели и медперсонал эвакуировали из лечебного заведения 13 пациентов.

«По предварительной информации, пожар в отделении стационара вызвал включенный в одной из палат обогреватель. Из-за неисправности электроприбора загорелся матрас одного из пациентов. Всех, кто находился в помещении отделения, эвакуировали. Одна из пациенток, 74-летняя местная жительница, которая находилась на лечении после инфаркта, к сожалению, умерла уже на улице», — говорится в сообщении ГУНП в Киевской области.

Напомним, в городе Констанца (Румыния) 1 октября произошел крупный пожар в инфекционном отделении муниципальной больницы. Погибли девять пациентов с COVID-19, они задохнулись от угарного газа.

В Риме сильный пожар охватил мост, построенный в XIX веке.