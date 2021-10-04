В Харькове женщина в одном из развлекательных клубов решила танцевать топлесс. Местные жители были удивлены этим и снимали все на видео. Видео инцидента опубликовали в Telegram-каналам. На видео видно, что женщина лет 40 обнажила грудь и танцует под музыку, которая играет в заведении. При этом она стояла на улице, и, пожалуй, ночной холод ей совсем не мешал. Напомним, в Киеве голый парень вооружился бутылкой и напал на посетителей кафе. Инцидент произошел на улице Антоновича, 104, недалеко от станции метро "Дворец" Украина ". Голый парень сначала прошел мимо сидящих на летней террасе кафе людей, и что-то говорил в нос. Затем он залез в мусорную урну и взял бутылку, развернулся и неожиданно разбил ее о голову мужа, который сидел к нему спиной в компании друзей. После чего у него в руках от бутылки осталась "розочка". Он нанес еще потерпевшему два удара в сторону, а потом ударил по лицу друга потерпевшего, который хотел заступиться за своего друга. На место инцидента вызвали полицию. Правоохранители выяснили, что парень находился под действием наркотических веществ. Мотивы своего поступка он объяснить не смог. Мы также писали о том, что в Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне.