Служба безопасности Украины задержала в Киеве участника незаконных вооруженных формирований «ДНР», который входил в состав группировки, которая в 2014 году занималось ликвидацией раненых в бою военнослужащих сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Силовики также сообщают, что злоумышленник проводил разведку для осуществления артиллерийских обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Задержание провели в одном из хостелов столицы, куда мужчина прибыл с территории оккупированного Крыма.

«Задержанный является жителем временно неподконтрольного украинской власти Донецка. В 2014 году он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Находясь в составе так называемого «Оплота», а затем разведгруппы боевиков, злоумышленник принимал активное участие в вооруженном сопротивлении подразделениям сил антитеррористической операции», — говорится в сообщении правоохранителей.

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В Донецкой области был задержан экс-боевик так называемой «ДНР», который был «командиром» 2 мотострелкового взвода батальона «Оплот».

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве мошенника, продававшего фальшивые сертификаты о вакцинации от COVID-19. С начала года он изготовил и реализовал почти 10 000 подделок на сумму около 10 млн гривен.