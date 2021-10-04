Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу во время выступления на международном форуме науки и технологий заявил, что в мире в будущем может появиться новый вирус.

По его словам, мир уже столкнулся с пандемией COVID-19, а также рядом других проблем. В частности, это инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Явление в итоге, по его словам, рождает «множество слухов и проблем, которые приходится решать».

Гао Фу предупредил, что впоследствии мир столкнется с «вирусом Х». Его характеристики еще никому не известны, но он может возникнуть в любом месте и в любое время.

Он также предложил принцип взаимодействия для подготовки мер по противодействию заболеванию. Это «принцип четырех C». Он связан с сотрудничеством (cooperation), общением, или обменом информацией (communication), соперничеством (competition), а также координацией (coordination).

Тем временем, в Украине не утихает пандемия COVID-19. Уже известно, что в Одессе закончились места в больницах для реанимации тяжелых пациентов с COVID-19.

Как сообщалось ранее, пожилые люди, которые согласились вакцинироваться от COVID-19, имеют более надежную защиты от инфекции, чем те, кто просто переболел.