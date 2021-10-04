В Одессе закончились места в больницах для реанимации тяжелых пациентов с COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает волонтер, руководитель общественной организации «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова.

«Итак, на данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ИВЛ накупили овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счетом ничего не значит- на нем кто то должен работать. Может пора говорить все как есть? Может народ поймет, что ситуация куда тяжелее, чем они видят на фестивале пива, который проводится в городе все выходные», — комментирует она.

Ножевникова также опубликовала несколько реальных историй поиска мест в реанимации и смертей пациентов:

Как сообщалось ранее, пожилые люди, которые согласились вакцинироваться от COVID-19, имеют более надежную защиты от инфекции, чем те, кто просто переболел.

Видеохостинг YouTube будет блокировать контент, направленный против вакцинации. Дезинформация о прививках против коронавируса перерастает в представление о вакцинах в целом.