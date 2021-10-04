В детской клинической больницы Львовской области "Охматдет" пока лечатся 41 больной коронавирус ребенок. Это рекордное количество для заведения за все время пандемии. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-служб больницы.

"41 ребенок с подтвержденным COVID-19 — это наш рекорд за все время пандемии! Именно столько сегодня у нас детей в нашем особом отделении. Это дети от нескольких месяцев до 18 лет", — пишет пресс служба.

Отмечается, что все пациенты лечатся согласно протоколам и не нуждаются в интенсивной терапии и реанимации.

Пресс-служба отмечает, что в случае выявления симптомов коронавируса у ребенка — необходимо обратиться к семейному врачу. Если ее состояние ухудшается — сообщить об этом в "скорую". Сегодня "Охматдет" является единственной детской клинической больницей, которая принимает больных коронавирус несовершеннолетних.