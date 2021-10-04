Светлана Лобода представила теплый и меланхоличный трек "Americano". Именно благодаря подобным песням можно прожить всю палитру переживаний и воспоминаний о любви. Той любви, которое приходит однажды и обжигает сердце, навсегда оставляя в нем свой след. Забавно, что песня "Americano" вышла как раз в Международный день кофе. "Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим о лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острые. Именно об этом мой новый сингл "Americano", услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его. С первого дубля записала вокал, а аранжировки родилось в один день, что все мы ждали именно эту песню ", — комментирует LOBODA. Текст песни "Americano": Висит под облаками одинокий письме под ногами лужи, как озера слез думаю в дне, когда мы разошлисьЫ все еще надеюсь, это НЕ всерьез В наушниках минор, плейлист октябряНадеюсь, скоро я тобой переболеюЗачем тебя другая, если она не я? Зачем тебе другая? Припев. Американо обжигает мое горлоЫ, вспоминая тебя, снова укололоТы НЕ вернешься, нет любви, а значит, поводаЭтой осенью особенно холодно Американо обжигает мои нервы, вспоминая тебя, снова звоню первойНо все замерзло, как вода родниковаяЭтой осенью особенно холодно Все, что было с нами, это летний Сони фразы о любви хватали с полусловаКогда-то наше сердце билось в унисонному а теперь у каждого свое соло В наушниках минор, плейлист октябряНадеюсь, скоро я тобой переболеюДолжны бы греть в нас воспоминанияНо как-то ни теплеет Припев. Осень, осеньМоы воспоминая уноситОсень знаетЧто вечная любовь не умирает Припев.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial) Новое творение певицы порадовало и тронуло ее поклонников. Некоторых — до слез. Просто удивительная манера исполнения! Стало обидно за тех, кто недавно расстался Это новый хит, чувственный! Наверное, каждый нашел себя в этой песне Очень грустно …

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial) Интересно, что недавно Лобода рассказала журналистам об отношениях со своим бывшим мужем — танцором Андреем Царем, с которым у них есть дочь Евангелина. Некоторые даже предположил в сети, что новая песня Светланы посвящена именно ему … "Мы часто видимся. Ежедневно Евочка с ним общается по скайпу. Андрей к нам приезжает в гости. У нас очень теплые, хорошие отношения", — рассказала Лобода журналистам программы "Звездный путь" на канале "Украина".

Лобода со старшей дочерью (фото: instagram.com/lobodaofficial) Раньше Лобода рассказала о планах на пополнение в семье и об окончательном переезде в Европу.