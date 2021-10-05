Во вторник, 5 октября, в Украине отмечается церковный праздник пророка Ионы и мученика Фоки. Именины празднуют Макар, Петр, Феофан.

Сегодня православная церковь чтит память двух святых: мученика Фоки Синопского и пророка Ионы. Епископ Фока жил во втором столетии в городе Синоп (сейчас Турция). Однажды язычники схватили его и после пыток утопили. В народе святой Фока почитается как защитник от пожаров и спаситель утопающих.

Иона – древнейший из ветхозаветных пророков. Среди прочего, он предсказал страдания Иисуса Христа, запустение Иерусалима и кончину мира. Однажды за неповиновение Богу Иона был проглочен китом, но раскаявшись, вновь оказался на суше.Что нельзя делать 5 октября

На Фоку и Иону нельзя есть рыбу – в память о пребывании пророка во чреве кита. Нельзя тяжело физически работать; ссориться и повышать голос; плакать; рукодельничать и резать ткань; выходить из дома до рассвета.Приметы 5 октября:

Гром грохочет – к бесснежной зиме.

Месяц красный – к ветру.

Какая погода на Иону, таким и весь месяц будет.

В октябре 2021 христиане будут отмечать важное церковный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Также в календаре есть еще несколько важных дат для верующих.

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