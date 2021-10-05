Один человек погиб в результате крупной аварии на автодороге Киев – Чоп — возле села Старый Ярычев столкнулись 5 автомобилей.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

В СМИ есть информация, что аварию спровоцировал внедорожник, который якобы протаранил три другие машины.

Накануне появились подробности смертельной аварии на автодороге Снегиревка-Калиновка в Николаевской области. Напомним, 27 сентября в районе села Широкое столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, грузовики DAF и КАМАЗ с прицепом. Погибли 4 человека.

20 сентября в городе Новошахтинск (Россия) произошла авария с участием фуры и микроавтобуса, который ехал из оккупированной Горловки. Трое пассажиров погибли на месте.