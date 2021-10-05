США прокомментировали публикацию Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), которая получила название Pandora papers. Сейчас Белый дом продолжает ее изучения. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента США Джо Байдена. На вопрос о реакции правительства США на обнародовано расследования, Байден ответил, что сегодня Белый дом продолжает его изучение. "Мы сейчас это изучаем", — лаконично ответил президент США. Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности оффшорных состояния премьер-министров, членов королевской семьи и миллиардеров по данным утечки финансовых отчетов. В частности, РБК-Украина писало о том, что в Чехии планируют провести расследование против премьера после публикации Pandora papers.