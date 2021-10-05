Нефть в мире дорожает и это обязательно скажется на украинцах. Так, на днях Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку — предельные цены подняли.

Отметим, 4 октября министры стран группы ОПЕК+ подтвердили план по увеличению нефтедобычи в ноябре. Добычу хотят нарастить на 400 тысяч баррелей в сутки вместо предложенного увеличения на 800 тысяч. Как сообщал Интерфакс, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures во вторник составила $81,47 за баррель, что на $0,21 (0,26%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,98 (2,5%) — до $81,26 за баррель, максимума с 16 октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $77,72 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $1,74 (2,3%) — до $77,62 за баррель, что является самым высоким значением на закрытие рынка с 11 ноября 2014 года.