Цены на нефть североморской марки Brent поднялись выше 83 долларов за баррель. Это максимальная отметка с октября 2018 Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE. В частности, по состоянию на 18:20 по киевскому времени нефть марки Brent торговалась на уровне 83,04 доллара за баррель. С начала торговой сессии стоимость добавила более 2%. Цены на нефть растут на решении участников ОПЕК + придерживаться согласованного ранее плана по увеличению добычи сырья на 400 000 баррелей в месяц. Напомним, сегодня свои максимумы обновляет и цена на газ на европейском рынке, которая уже превысила 1450 долларов за тысячу кубометров.