Цены на газ в Европе продолжают бить рекорды при этом газовые хранилища наполовину пустые. Из-за этого в ЕС закрываются предприятия, ограничивают тарифы для населения. Украинцев также ждет кризис.

Об этом говорится в материале Обозревателя.

Почему растут цены на газ в Европе

Директор по интегрированным коммуникациям «Нафтогаз Украины» Максим Билявский говорит, что российский «Газпром» взвинтил цены, ограничив поставки:

«Газпром» хочет вернуть систему долгосрочных контрактов, чтобы влиять на политическую ситуацию на Европейском континенте».

Еще одна цель – надавить на европейские государства для того, чтобы они не ограничивали работу «Северного потока-2» и не препятствовали его запуску.

К этому добавились:

холодная зима 2020/2021, из-за которой хранилища газа уже были истощены;

авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем;

постепенный отказ от угля в странах ЕС (в целях защиты экологии).Как это отразится на украинцах Цена на газ не будет меняться до мая 2022-го. А чтобы удержать стоимость отопления и горячей воды (она на 70% зависит от голубого топлива), Кабмин согласился передать городам 4% налога на доходы физлиц из государственной казны. Расти будут месячные цены и тариф поставщика последней надежды.При этом будут расти цены.

Экономический эксперт Олег Пендзин отмечает, что все хлебзаводы и перерабатывающая промышленность зависят от цен на энергоносители.

Высокие тарифы на газ – не единственная проблема, рассказывает Артем Ремпен, операционный директор компании G.R. Agro. Далеко не каждый поставщик в сложившихся условиях соглашается поставлять голубое топливо бизнесу. К примеру, в Днепропетровской области, как говорит Ремпен, было всего три варианта, и пользоваться можно только тем газом, за который уже заплатили (расширить объем не получится).

«Мы пока удерживаем цены на сушку в элеваторах, просто чтобы фермеры могли работать. Просто нельзя было остановиться или взвинтить цены, сейчас сезон подсолнечника, кукурузы. Тогда оставили бы без подсолнечного масла и крахмала», – говорит Ремпен.

«Ситуация для нас очень удручающая. Это может стать катастрофой, сушить можем только газом. Есть в стране элеваторы, которые работают на альтернативных источниках энергии. Но их очень мало, может быть 15-20% от общего количества, потому что они технологически сложнее», – поясняет он.

И если украинец может поменять поставщика газа за считанные дни, то у предприятия вся процедура может занять месяц. Сейчас компания, которую представляет Ремпен, получила предложение покупать газ в октябре за 38 грн/куб. В такой ситуации без повышения тарифов для аграриев на сушку зерна не обойтись, а он уже взлетел в три раза. В результате поднимутся цены и на продукты питания.

Председатель «Федерации работодателей стеклянной промышленности» Дмитрий Олейник считает, что из-за новых цен на газ Украина стоит на пороге кризиса, который может обернуться волной банкротств.

1 октября остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили, несмотря на то, что мощности по Украине на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (до 30.09.2022).