За январь-сентябрь шахты "ДТЭК Энерго" добыли более 12300000 тонн угля марки "Г", из которых в сентябре 1300000 тонн. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании. "Чтобы обеспечить стабильный непрерывный добыча, за 9 месяцев этого года на шахтах" ДТЭК Энерго "ввели в работу 22 новых лавы и было проведено почти 66 км горных выработок", — говорится сообщении. Всего же в этом году компания планирует добыть почти 17 млн тонн газового угля, а до конца года — ввести в работу еще 8 новых лав. "Наши шахтеры и энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы обеспечить стабильность и бесперебойность энергосистемы, особенно во время отопительного сезона приближается. Так, только на 8 действующих шахтах ДТЭК" Павлоградуголь "добыча за 9 месяцев 2021 вырос на 720 тыс. Тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы мобилизируем все ресурсы для максимизации поставки топлива. Это особенно важно в условиях турбулентной и непростой ситуации, наблюдаемой с рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках ", — отметил генеральный директор" ДТЭК Энерго "Ильдар Салеева . По состоянию на 5 октября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" составили 604 тыс. Тонн. Достичь этого удалось как за счет собственной добычи, так и пополнения запасов благодаря импорту. В компании отметили, что в последнее время ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили нагрузку и работают выше прогнозного баланса. Основные причины — резкое похолодание в конце сентября и работа значительной части тепловой генерации на минимальном составе оборудования из-за отсутствия угля. Например, для поддержки всей энергосистемы, только в течение 20-26 сентября ТЭС "ДТЭК Энерго" увеличили нагрузку и отпустили в сеть 532 млн кВт · ч электроэнергии, что выше прогнозного баланса и на 109 млн кВт · ч выше, чем на предыдущей неделе. Количество блоков (турбин) в работе за указанный период также увеличилась с 18 до 23. При такой нагрузке было сожжено угля больше, чем планировалось. Как сообщалось, 12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании "Центрэнерго" по состоянию на 11 часов 5 октября не работают из-за отсутствия топлива — угля и природного газа.