Послы Евросоюза согласовали декларацию предстоящего саммита ЕС — Западные Балканы. Теперь лидеры ЕС смогут подтвердить гарантии будущего членства шести балканских стран на саммите. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк. "Белый дым: послы ЕС наконец согласовали декларацию саммита ЕС — Западные Балканы", — сообщил журналист. Отметим, что послам удалось достичь договоренностей после нескольких недель разногласий по поводу формулировки декларации саммита для встречи лидеров ЕС и Балкан в Словении.