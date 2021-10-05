Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, который продлился около 6 часов, произошел из-за неудачного изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые распределяют трафик между центрами обработки данных.

Об этом сообщается в блоге Facebook:

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь».

Сбой сетевого трафика привел к «эффекту домино, нарушив связь между дата-центрами».

Утечку данных пользователей, как сообщали некоторые СМИ, компания не зафиксировала.

«Приношу извинения за сегодняшний сбой. Я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими людьми», — прокомментировал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Отметим, сбой привел к тому, что акции Facebook подешевели примерно на 5%, а состояние Цукерберга сократилось почти на 6 миллиардов долларов.

Напомним, 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, а также Instagram и WhatsApp (принадлежат компании). Соцсети и мессенджер были недоступны у пользователей по всему миру более шести часов. Некоторый пользователи жаловались на работу Viber, Twitter, YouTube, Netflix, Zoom и Tinder.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с операционным директором компании Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом предложил компании открыть офис в Украине.