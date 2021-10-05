Венсан Кассель и Тина кунаком раз подтвердили, что между ними царит гармония и понимание. Знаменитый французский актер показал новые фото со своей молодой женой Тиной кунаком. Венсан Кассель и Тину кунаком последнее время подозревали в кризисе и неполадках. Пара стала гораздо реже появляться на людях, так же редко они стали поститься совместные снимки в Instagram. Многочисленные поклонники тут же решили, что дело идет чуть ли не до развода. И вот, наконец, супруги подтвердило, что в их семье все по-прежнему, прекрасно.

Венсан Кассель и Тина кунаком (фото: instagram.com/vincentcassel) Венсан запостил несколько фото, на которых предстал с любимой женой. Оба одеты по-осеннему, они отправились на Неделю моды, который стартовал в Париже 28 сентября. На фото Тина и Венсан выглядят счастливыми и умиротворенными. Актер посылает в камеру поцелуи и прижимает руку Тины к щеке. Поклонники засыпали пару сердечками, называя их своими любимцами. Нашлись и те, кто отметил: Венсан НЕ поздравил Монику в сети с днем рождения. Вся в маму: Моника Беллуччи покорила редкой красотой старшей дочери К слову, сам он недавно признался, что очень ценит годы, проведенные с Беллуччи. По словам Венснана, итальянский дева многому его научила.