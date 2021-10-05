Киевская городская администрация сообщила, что пока карантин в столице не усиливать. Поскольку городские власти только готовится к возможному усилению карантина в случае введения Киева в "оранжевую" или "красную" зону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА. В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уточнили, что сейчас идет подготовка структурных подразделений городской и районных администраций, организаций, предприятий и учреждений Киева в организации приема граждан при проверке COVID сертификатов и ПЦР-тестов. "Сейчас пока в Киеве установлено" желтый "уровень епиднебезпекы, наличие COVID сертификатов или ПЦР-тестов не является обязательным условием для посещения городских учреждений или учреждений", — говорится в сообщении. При этом в КГГА отметили, что сейчас основными требованиями для посещения заведения является защитная маска и соблюдение дистанции. "Мы уже готовимся к возможному усилению карантина и разрабатываем механизмы действий на случай, если будем вынуждены требовать от структурных подразделений городской власти, в том числе ЦНАП, и от других учреждений допускать посетителей только при наличии covid сертификатов или отрицательных тестов на COVID", — заявил первый заместитель директора департамента муниципальной безопасности Олег Куявский. Напомним, сегодня пресс-служба Соломенской РГА сообщила, что 5 октября прием посетителей в ЦНАП Киева будет возможен только при наличии COVID-сертификата или ПЦР-теста. Однако уже сейчас сообщение на странице РГА удален.