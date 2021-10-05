Бывший президент Грузии, а также экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина».

Обращение к Зеленскому опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

Он поблагодарил Зеленского за его реакцию на «арест и заточение в Грузии по сфальсифицированым обвинениям, которые кроме России не признает никто не в мире».

Саакашвили назвал Украины второй родиной:

«Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи».

Как известно, накануне Зеленский заявил, что был удивлен решением Саакашвили вернуться в Грузию, но будет добиваться его возвращения в Украину.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он приехал в страну впервые за восемь лет. При этом в Грузии его осудили по двум уголовным статьям, а после возвращения открыли еще и дело о незаконном пересечении границы.