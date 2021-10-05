Евросоюз пока не исключает Украину из списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19.

Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в Twitter.

«Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока «выживает» и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели», — пишет журналист.

Тем временем в Украине фиксируют рекордную смертность от COVID-19.

В приложении «Дія» в ближайшее время будут три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС — сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления.