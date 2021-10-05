Пророссийские боевики вновь нарушили "тишину" на Донбассе. В результате вражеского обстрела пострадал еще один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактические группировки "Восток". "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести", — рассказали в штабе ОТУ. Сейчас украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения ООС. Напомним, до этого в штабе ООС сообщали о ранении бойца на Донбассе. Его состояние оценивали как удовлетворительное.