6 октября состоится очередное осеннее новолуние. В момент новолуния спутник Земли располагается между нашей планетой и Солнцем практически на одной прямой с ними. Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она очень близка к Солнцу на небесной сфере и при этом повернута к Земле ночной стороной. Иногда ее можно увидеть на фоне солнечного диска (солнечное затмение).

6 октября новолуние произойдет в 14:07 по киевскому времени.

Астрологи считают, что новолуние – значимый период в жизни людей, когда лучше всего заниматься планированием важных дел на следующий цикл, который будет длиться 29 лунных дней, до следующего новолуния. А еще это лучшее время для накопления сил на новые важные свершения.

Новолуние в знаке Весы настраивает на успокоение, размеренность и гармонию. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание.

А потому в период новолуния в знаке Весов хорошо помириться со всеми, с кем были в ссоре – это будет сделать намного проще, чем в другие дни, пишет Сегодня.

Также это благоприятное время для налаживания деловых и личных отношений , заключения договоров.

Что нельзя делать во время новолуния 6 октября

Луна в Весах добавляет нерешительности, склонности к сомнениям и колебаниям. В эти дни трудно принимать ответственные решения и трудно делать выбор. Поэтому отложите важные решения.

Под воздействием этого знака зодиака люди придают большое значение общим правилам воспитания и нормам этикета, деликатничают, во всем уступают, так что не стоит проводить встречи и переговоры, где нужно постоять за себя .

В новолуние под знаком Весы лучше не начинать работу, требующую быстроту реакции , потому что она затянется надолго.

Повремените с тяжелым физическим трудом .

В день новолуния стоит воздержаться от любых начинаний . Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил.

В период новолуния нельзя пребывать в унынии , скандалить, желать кому-то зла, потому что к вам вернется весь исходящий от вас негатив.

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