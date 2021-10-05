Задача правильного питания — получить от еды максимум пользы. Каждый составляет рацион на свой вкус. Но чтобы полноценно работали все органы и системы, организм нужно обеспечить достаточным количеством питательных веществ: макро- и микронутриентов. Врач-эндокринолог Екатерина Григорьева в своем Instagram дала список самых полезных, с точки зрения нутритивной плотности, продуктов. Особенно полезным этот список будет в осенне-зимний период, для поддержания иммунитета. Нутритивная плотность продукта — это концентрация необходимых полезных веществ на 1 ккал .: витамины, минералы, клетчатка, полезные жиры и т. Д. Чем больше количество нутриентов, тем больше нутритивной плотностью обладает продукт.

Всегда стоит думать, что кладешь себе в рот (фото: pexels.com) Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожает витамины и минералы в организме Трудно извлечь пользу из консервов, полуфабрикатов, мучных и кондитерских изделий, чипсов. В такой пищи низкая нутритивная плотность. Почему лечебных протоколах питания делается акцент на использовании мяса животных свободного выгула, домашних яиц, фермерских овощей и фруктов? Такие продукты имеют большую нутритивную плотностью, чем выпущенные на массовом производстве. Стресс и современный образ жизни увеличивают потребность в витаминах и минералах. Поэтому так часто наблюдаются анемия и другие дефицитарные состояния. Важно разнообразить свой рацион, чтобы каждая съеденная калория была максимально наполнена витаминами, минералами и фитонутриентами, необходимыми для хорошего самочувствия, получения энергии и профилактики различных патологий.

Каждая съеденная калория должна идти на пользу организму (фото: pexels.com) Без таблеток: нутрициолог назвала три лучших средства от головной боли Кроме содержания нутриентов в продуктах, необходимо учитывать: насколько полноценно они смогут усвоиться в зависимости от состояния слизистой желудочно-кишечного тракта и кислотности желудочного сока; какие вещества способствуют этому процессу (например, каротиноиды усваиваются лучше с жирами) которые антинутриенты мешают (например, фитиновая кислота) .Топ полезных, нутритивные-плотных, продуктов

Можно сверяться с таблицей прямо в супермаркете (фото: instagram.com/wow.so.young) Ранее нутрициолог назвала всего три главных продукта, которые вредят всему организму, по возможности, откажитесь от них.