Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы с безопасностью в мобильном приложении Приват24, из-за которых с карты его жены сняли крупную сумму денег.

Об этом мужчина оставил отзыв на сайте Минфин.

«Суть дела состоит в том, что почти три недели назад, жена, которая является владельцем карты «Универсальная» и непостоянным пользователем Приват24, сообщила, что не может второй день войти в программу. Так как я всегда помогаю заниматься настройками приложений, увидел при ее попытках входа, что финансовый номер в программе сброшен и для повторной авторизации с восстановлением номера, необходимо произвести манипуляции в терминале банка или обратиться в отделение. На следующий день с помощью банкомата финансовый номер был восстановлен. Казалось бы, ничего не предвещало беды, связали данный случай с периодическими тех. работами банка и обновлениями. Так как на остатке было меньше 500 грн, карта и Приват24 были отложены до лучших времен. В течении двух недель на карту поступило две небольшие суммы, в общем, на немногим более 400 грн и было принято решение в продмаркете купить немного продуктов», — описывает пользователь с ником abc11111.

На кассе владельцы карты услышали, что средств на ней нет. В банкомате Привата семья увидела остаток в размере 36 гривен. Более того, распечатка движений по карте показала, что по карте был поднят кредитный лимит с «0» до 15 000 гривен и практически полностью в этот же день, снят наличкой тремя частями.

«Кроме снятых 15 000 кредитных, почти 1 000 личных средств, в расположенном за 40 км, соседнем городе, в магазине Comfy, внеся свои личные 800 гривен, «существо» взяло какой-то товар еще почти на 15 000 с разбивкой оплаты на 15 платежей, внеся первый взнос в размере около 800 гривен, повесив и этот долг на жену. После восстановления работоспособности Приват24, оказалось, что финансовый номер был подменен на неизвестный», — пишет пользователь.

Клиент банка также возмущен тем, что за этот период банк не прислал ни одного смс с информацией о смене финансового номера. Хотя инструкция ПриватБанка утверждает, что невозможно сделать новый финансовый номер без наличия старого, на который придет сообщение или звонок для подтверждения замены клиентом.

Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что финансовое учреждение блокирует их счета из-за «сомнительных операций», при этом документы, которые подтверждают законность этих операции, рассматривают неделями.

Как сообщалось ранее, украинка лишилась 60 тысяч гривен из-за мошенников, которые действовали якобы от имени службы безопасности ПриватБанка.