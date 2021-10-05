Послы стран "Большой семерки" (G7) сделали заявление по поводу реформы Службы безопасности Украины. Послы призвали украинский парламент одобрить нынешнюю редакцию законопроекта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление послов G7. Послы G7 надеются, что Верховная Рада как можно быстрее вынесет на голосование законопроект о реформе СБУ без внесения новых поправок к документу. "Если законопроект в нынешней редакции будет успешно реализовано, это станет основой для преобразования СБУ в современную службу безопасности, способствует укреплению безопасности и процветанию Украины", — отмечается в заявлении. Напомним, законопроект о реформе СБУ уже прошел профильный комитет. Планируется, что народные депутаты рассмотрят документ в октябре.