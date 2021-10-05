В Днепре в 15-летнего Влада Истинного случился инсульт. В частности, парня транспортировали в состоянии комы в Киев, а там врачи провели сложную и дорогостоящую операцию. Об этом сообщает "Наш город". Что произошло со школьником Так, начале сентября Днепр произошел случай, ученик средней школы №96, 9-В класса внезапно потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали у него инсульт. Поэтому подростка транспортировали в Киев, где медики установили ему диагноз "острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическим типу, внутреннее кровоизлияние в левую гемисфер с прорывом мозжечка в желудочковую систему". Кроме того, парню необходимо операция, стоимостью около 200 000 гривен. Впоследствии неравнодушные граждане помогли собрать средства и Влада успешно прооперировали.

Известный в каком состоянии мальчик, у которого случился инсульт в Днепре (скрин с видео) Также недавно мама парня рассказала, что ее сын впервые вышел на прогулку. "Мы уже месяц дома. С Владом каждый день, кроме выходных, занимается педагог. Он учится заново ходить и работать рукой, пока плохо видит, есть страхи упасть. Но мы с ними боремся! Власть постоянно навещают друзья и одноклассники. У него отличная группа поддержки ", — написала мама. В Киев женщина с сыном поедет в конце октября, чтобы дообстежитись. Ранее мы сообщали, что названные шесть малозаметных признаков инсульта, когда нужно срочно звонить в скорую. Также мы писали, что этот простой продукт снижает риск инсульта.