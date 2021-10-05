Цены на продукты и услуги, которые потребляют и которыми пользуются украинцы, в ближайшее время будут только дорожать из-за роста цен на сырье и материалы, из которых они производятся.

Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского опроса предприятий, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

«Предприятия всех секторов экономики прогнозируют дальнейшее подорожание своей продукции/услуг на фоне высоких ожиданий по росту цен на сырье и материалы», — говорится в сообщении.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 6 по 23 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 324 предприятия. Среди опрошенных предприятий 42,9% — компании промышленности, 29,3% — сферы услуг, 21,9% — торговли, 5,9% — строительства. При этом 37,0% респондентов — крупные предприятия, 30,2% — средние, 32,7% — малые.

Как сообщалось ранее, цены на продукты в Украине с начала года взлетели, особенно подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку — топливо снова подорожает.