В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 5 октября — по всей стране солнечно и днем довольно тепло.

Синоптики осадков на сегодня не прогнозируют.

«Ночью 5 октября в северных и центральных областях, ночью 6-7 октября в Украине (кроме Закарпатья и юга) на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Днем воздух прогреется до 15-18 градусов на западе, 14-16 в центре и на севере, 13-15 на востоке, 17-19 на юге.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.