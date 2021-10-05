Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отстранен от проведения заседаний в течение двух пленарных дней.

Соответствующее решение поддержали 240 депутатов. Большинство голосов было от партии «Слуга народа» – 200. Кроме них, решение поддержали 18 представителей группы «Доверие», 16 – парламентской фракции «За будущее», по трое нардепов из «Голоса» и внефракционных.

Напомним, накануне Дмитрий Разумков опроверг возможность своей отставки на этой неделе. По его словам, сделать это невозможно, поскольку нужно подготовить отчет.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал процедуру отставки председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова. Как отметил лидер страны, этот вопрос внутрифракционной.

Фракция партии «Слуга народа» собрала более 150 подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Теперь нардепы смогут вынести этот вопрос на рассмотрение Верховной Рады.