В понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и других пользовательских платформ. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе Facebook, Instagram и Netflix. О том, в работе которых сервисов произошел сбой — читайте в материале РБК-Украина. Сегодня первыми в результате аварии "умерли" Instagram, Facebook и WhatsApp. Пользователи жалуются, что не работают ни сайт, ни приложения сервисов. В то же время стали недоступны Netflix, Steam и PlayStation Network. Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайтов и серверов, а также с авторизацией. Также проблемы наблюдаются с работой социальной сети Twitter. У большинства пользователей возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией. Под вечер начались проблемы и с работой мессенджера Telegram. Пользователи жалуются на проблемы с подключением к сервису, а также сообщают, что долго отправляются сообщения. Кроме того, проблемы также возникают у пользователей сервиса Minecraft, Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play. Также около 20:30 "умер" TikTok. 60% пользователей жалуются, что возникают проблемы со входом в приложение, а еще 20% сообщают о проблеме с подключением к сервису. При этом в "эстафеты" присоединились Youtube, Snapchat и Reddit. Кроме того, частные проблемы наблюдаются в работе Skype и Viber.