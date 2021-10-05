Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 6 октября — без осадков, но с сильным ветром.

По ее прогнозу, завтра в Украине будет ветрено, особенно сильные порывы ветра ожидаются в западных областях, в Крыму и Приазовье. Направление ветра преимущественно с юго-востока.

При этом осадков в среду в Украине не ожидается.

Воздух прогреется до 11-15 градусов днем, на западе до 18. Ночью уже очень холодно 2-9 градусов, местами заморозки (исключение — Закарпатье и юг),

В Киеве 6 октября ожидается сухая погода. Будет порывистый, юго-восточный ветер. Ближайшей ночью в столице 4-7 градусов, днем ​11-13 градусов.

На следующей неделе в Украину зайдут дожди, сильные осадки ожидаются 12-15 октября.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.