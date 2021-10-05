Президенты Украины и Израиля Владимир Зеленский и Ицхак Герцог заявили о важности координации усилий для преодоления пандемии коронавируса. При этом они подчеркнули, что два государства планируют взаимно признать сертификаты о вакцинации в ближайшее время. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента. "Президенты Украины и Израиля также отметили важность координации усилий для преодоления пандемии коронавируса COVID-19, в том числе путем взаимного признания ближайшее время сертификатов о вакцинации, и поздравили двустороннее сотрудничество в этой сфере", — говорится в сообщении.