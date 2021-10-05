Власти Калифорнии объявили введении режима чрезвычайного положения в округе Ориндж. Вчера там произошел масштабный разлив нефти. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Отмечается, что в результате разлива в океане оказалось почти 600 000 литров нефтепродуктов, в связи с чем в округе запретили рыбалку и закрыли пляжи, очень популярны среди посетителей и серфингистов.

В частности, из-за разлива нефти пострадал местный заповедник. Сейчас там погибают рыба и птицы.

Точное место аварии подводного трубопровода пока не установлено. Также неизвестно, продолжают нефтепродукты вытекать в море. Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что у побережья Калифорнии произошел масштабный разлив нефти.