В приложении «Дія» появится еще один COVID-сертификат. Пользователь сможет подтвердить, что он не болен при помощи документа, который будет удостоверять результат ПЦР-тестирования или переноса болезни.

Об этом в ходе брифинга сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

«Мы постепенно тестируем цифровые COVID-сертификаты. В частности для ПЦР-тестирования, такой сертификат также появится в «Дії». Он будет действительным 72 часа, как и результат теста. Также мы начинаем тестирование COVID-сертификатов для тех кто переболел коронавирусом», — рассказал Выскуб.

По его словам, в ближайшее время будут три вида сертификатов, которые сейчас есть на уровне ЕС — сертификаты вакцинации, тестирования и выздоровления.

Он также добавил, что на сегодняшний день уже более 1,4 млн украинцев успешно сгенерировали COVID-сертификаты.

Как сообщалось ранее, в Одессе закончились места в больницах для реанимации тяжелых пациентов с COVID-19.

Пожилые люди, которые согласились вакцинироваться от COVID-19, имеют более надежную защиты от инфекции, чем те, кто просто переболел.