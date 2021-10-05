В оккупированной Макеевке Донецкой области все приходит в упадок. В сети появилась фотография пропаганды и реальности, которые очень сильно отличаются. Новый снимок опубликовал журналист и блогер Денис Казанский в Twitter. На фото видно маршрутку, которая находится в ужасном состоянии. Она уже начала гнить и у нее облупилась краска. При этом она едет под мостом, на котором висит плакат "Макеевка — город будущего".

Оккупирована Макеевка (фото: twitter.com/den_kazansky) "Будущее Макеевки выглядит не очень", — подписал фото Казанский. Пользователи сети также оставили свои комментарии. Всегда кричал с этого плаката, особенно сидя в "Богдане", пропахшем бензином и перегаром; Это альтернативная реальность; Назад в будущее; Везде, где влез воровской Паханат будущее не очень: Абхазия, Пол. Осетия, Армения, Приднестровье, Луг ** Дония, Беларусь. Нищета, бесправие и тихий ужас. Напомним, в Узбекистане местных жителей призывают отказаться от использования русского языка. Людей просят говорить на узбекском. У россиян от этого "волосы дыбом". Первыми, кто призывает это делать, стала власть узбекского города Чирчика, которое находится в Ташкентской области. Стоит отметить, что в этом городе проживает около 150 000 человек. Мы также писали о том, что в Донецке, который сейчас находится под контролем боевиков "ДНР", появились свежие фото "Донбасс Арены", куда боятся заходить люди.