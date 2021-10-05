В Украине зафиксировано 9846 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 1881 человек, умерли — 317, выздоровели — 4229.

Как сообщалось ранее, в Одессе закончились места в больницах для реанимации тяжелых пациентов с COVID-19.

Пожилые люди, которые согласились вакцинироваться от COVID-19, имеют более надежную защиты от инфекции, чем те, кто просто переболел.