Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о похолодании в Украине. Температура воздуха в восточных и северных областях опустится до -1.

Новое похолодание придет в Украину 8 октября. Несмотря на солнечную погоду, температура воздуха опустится. Волна холода накроет сначала север и восток: на севере днем будет 10-12 тепла, но ночью -1+1, а на востоке днем будет 11-13, но ночью -1+5.

На западе страны днем ожидается +11+16, а ночью +3+5. В центре днем будет +11+13, а ночью +2+5. На юге днем ожидается +12+15, а ночью +5+8.

На следующий день, 9 октября, ночью температура воздуха поднимется, но днем будет около +11.

10 октября температура воздуха снова опустится до +9 днем, а ночью до -1.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, доктор физико-математических наук Вазира Мартазинова заявляла, что погода в Украине на Новый год в Украине будет морозной, но при этом без обильных снегопадов.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что погода в Украине в октябре будет мягкой и довольно теплой. Среднемесячная температура будет близкой к климатической норме.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз погоды на октябрь. По его словам, месяц будет холодным, но сухим — дождя выпадет не больше 25 мм, что ниже нормы. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.