«Укрзализныця» закупила сиденья для туалетов в вагонах по цене 10 тысяч гривен и кнопки для смыва воды почти по 7 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

Филиал «Пассажирская компания» АО «Украинская железная дорога» заключила соглашение по результатам тендера с ООО «Компания АМБ» на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн грн.

Сегодня отмечает, что некоторые запчасти, например, обычные сиденья для унитаза от немецкой фирмы Evac, стоят около 9,5 тыс. грн за одну штуку, а каждая кнопка смыва обойдется в 6 790 грн.

В спецификации товара можно увидеть, что «Укрзализныця» закупила 41 унитазный блок общей стоимостью более 10,5 млн грн.

Каждый такой блок стоит около 260 тыс. грн и это еще без НДС, с которым цена переваливает за 300 тис. О его функциях пока ничего не известно.

«Укрзализныця» конце августа провела выставку, на которой продемонстрировала модернизированные вагоны, среди которых были плацкартные вагоны капсульного типа, а также купейные вагоны Крюковского вагоностроительного завода, купейные вагоны-трансформеры и др.

В Киеве пассажиры купили билеты на вагоны поезда «Киев-Черновцы», которых было. Поэтому люди были вынуждены ехать 12 часов по несколько человек на одном месте.