На Донбассе боевики готовятся активизировать обстрелы — тайно завозят на оккупированные территории дополнительное вооружение и боеприпасы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

«Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях усиливает готовность к применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск). В частности, под видом перевозок имущества автомобильным транспортом для подготовки к зимнему периоду, в подразделения скрыто завозится дополнительное вооружение и боеприпасы, прибывают диверсионно-разведывательные подразделения, возросла интенсивность тренировок по боевой готовности, в том числе в артиллерийских и минометных подразделениях», — говорится в сообщении разведки.

В Минобороны подчеркивают, оккупанты скрыто готовят активизацию обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью нанесения ущерба, провоцирования ответного огня и уничтожения элементов системы наблюдения.

Украинским военным в зоне ООС на Донбассе разрешили открывать огонь в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. На передовую возвращены контрснайперские группы ВСУ, а на аэродромах к выполнению боевых задач подготовили ударные беспилотники.

На территории временно оккупированного Донбасса местные «власти» препятствуют увольнению тех военнослужащих, чей контракт заканчивается.

На Донбасс последовала очередная партия гуманитарной помощи. Груз передали от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.