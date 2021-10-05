Президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект № 3637 о легализации криптовалюта. В частности, он против создания отдельного регулятора на рынке виртуальных активов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента. В сообщении говорится, что в соответствии с мировым опытом регулирования обращения криптовалюта осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами. Принятый во втором чтении законопроект предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти — Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, что повлечет значительные расходы. "Учитывая это, президент Украины возвращает документ в парламент с предложением внести изменения, согласно которым функции государственного регулирования должны быть отнесены к компетенции регуляторов, которые уже существуют в Украине, а именно: Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Национального банка Украины ", — говорится в сообщении. Напомним, в сентябре Верховная Рада Украины приняла закон о легализации виртуальных активов.